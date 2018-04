RWDM: Un envahissement de terrain à la Neuville en cas de titre

L’Olympic est troisième et complètement largué par le RWDM qui a 25 points d’avance ! Mais également par le FC Liège qui en a 15 de plus. Vu qu’il ne reste que quatre rencontres, l’Olympic ne peut mathématiquement plus menacer Liège. Le club carolo reste pour le moment le seul à avoir battu le RWDM cette année. C’était le 11 novembre 2017, soit près de cinq mois.