Concours de beauté à Bangkok pour la Bruxelloise Rachel Nimegeers

Rachel Nimegeers, 22 ans, de Tervuren, va partir, en mai, représenter notre pays à un grand concours international de beauté à Bangkok, en Thaïlande. Comment s’y prépare-t-elle?

Depuis 5 ans, Rachel Nimegeers, 22 ans, est mannequin et modèle-photo. Si elle étudie en 2e année à l’Institut Supérieur des Traducteurs et des Interprètes, à Bruxelles, elle aime aussi prendre la pose et participer à des concours de beauté.