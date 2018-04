«Le parti Islam menace la démocratie», assure Bianca Debaets

A la suite des propos du fondateur du parti Islam appelant notamment à séparer les femmes et les hommes dans les transports en commun bruxellois et à introduire la charia ici, la secrétaire d’État bruxelloise à l’Égalité des Chances Bianca Debaets (CD&V) a décidé de réagir fermement. Pourtant les propos du candidat-leader du parti Islam n’est pas nouveau et se répète d’année en année (La Capitale du 24 octobre 2012). Il a d’ailleurs récidivé dans les journaux du groupe Sudpresse le 3 avril dernier lors l’annonce de la constitution de listes en province de Liège et dans 14 communes bruxelloises. Le 9 octobre dernier, toujours dans La Capitale, Redouane Ahrouch expliquait cette fois qu’il ne voulait pas de femmes comme têtes de liste pour son parti.

« Ces propos sont très choquants et contraire à notre constitution et à la Déclaration Européenne des Droits de l’Homme. Ils constituent une menace pour notre démocratie et notre vivre ensemble. Prôner une séparation entre les femmes et les hommes dans les transports en commun va totalement à l’encontre de nos valeurs fondamentales et de nos libertés.