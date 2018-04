CatRescue à Woluwe-Saint-Lambert: 980 adoptions en un an

L’association CatRescue, créée en 2011, s’occupe de chats errant, maltraités ou abandonnés. Les bénévoles ont pour mission de récupérer les chats qui sont à la rue et de leur trouver une famille d’adoption. Sur un an, l’ASBL l’affirme: plus de 980 chats ont pu être adoptés, d’après des chiffres de nos confrères de la DH. CatRescue a pourtant connu des hauts et des bas.

Fin 2016, l’ASBL avait dû quitter ses locaux de l’avenue de Mai à Woluwe-Saint-Lambert. Des riverains avaient ensuite empêché son installation rue Solleveld. Le collège a finalement proposé à l’ASBL d’installer son refuge dans les anciens ateliers Malou, rue Voot, destinés à être démolis.