Suivez SC Charleroi – Anderlecht (0-1, direct commenté)

Après leur défaite respective lors de la première journée des Playoffs 1, les deux Sporting sont déjà dans l’obligation de l’emporter s’ils veulent conserver leur chance dans la course à l’Europe qui s’annonce de plus en plus palpitante.

Le week-end dernier, Anderlecht et le SC Charleroi se sont fait dépasser au classement par La Gantoise. Les Mauves, défaits par les Buffalos (0-2), et les Zèbres, surpris à Sclessin (1-0), sont troisièmes et quatrièmes au moment de s’affronter ce vendredi soir au Mambourg.