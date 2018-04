Le Brussels veut se relever de la grosse claque

A près une double confrontation qui a fait du mal face à Limburg, le Brussels accueille Willebroek ce dimanche à Neder-over-Heembeek. De quoi se relancer après une semaine qui a aussi vu le club annoncer le retour de Serge Crevecoeur.

Décidément, le Brussels est riche en surprises depuis une semaine. Le club de la capitale a d’abord été écrasé par Limburg deux fois en trois jours.

« On ne se sentait évidemment pas bien après ces deux rencontres, joueurs comme staff. C’étaient deux matches essentiels à gagner dans la course aux playoffs, on visait le deux sur deux, voire une victoire. Mais là, on a pris une grosse claque », explique Maxime Depuydt. « On a manqué de tout, on a joué sans énergie, avec une mauvaise mentalité, on était un cran en-dessous, surtout lors du premier match. »

« Montrer quelque chose »

Mais la grande nouvelle de la semaine, c’était évidemment le retour annoncé de Serge Crevecoeur.

« Laurent Monier nous l’a annoncé mardi matin. On en a parlé, surtout les anciens, les Belges, ceux qui l’ont connu. Cela va changer beaucoup de choses en interne mais en tant que joueurs, cela nous concerne moins dans l’immédiat. »

Y aura-t-il tout de même un effet Crevecoeur dimanche face à Willebroek, pour des joueurs qui voudraient déjà convaincre le futur coach ?

« Honnêtement, je ne pense pas. Cela m’étonnerait que les joueurs tirent la couverture. Et on reste tous derrière Monier évidemment, jusqu’à la fin de saison. Une saison qui n’est pas encore finie, on veut la terminer en beauté, et faire et montrer quelque chose », ajoute encore Depuydt.

Le but reste bien évidemment de définitivement accrocher cette place de PO et cela commence par la venue de Willebroek ce dimanche, qui compte trois victoires (et un match) de plus que les Bruxellois.

« On continue à regarder vers le haut. On ne doit pas se prendre la tête et prendre les matches un par un, pas comme à et face à Limburg. » Le joueur de 25 ans sent en tout cas que son équipe est prête pour ce défi. « On s’est bien donné à l’entraînement toute la semaine. Une semaine sérieuse et avec beaucoup d’intensité. On a été consistant, à nous de reproduire cela sur le terrain dimanche face aux Kangoeroes », conclut Depuydt.