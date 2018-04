L’Union n’est pas plus avancée avec ce nul contre Tubize (1-1)

L’Union Saint-Gilloise a partagé l’enjeu contre Tubize mais aurait pu prétendre à plus. Car les Saint-Gillois ont mené au score et se sont faits rattraper à dix minutes du terme. Les écarts restent identiques.

Ce vendredi soir avait lieu le premier des deux matches de la peur pour l’Union face à Tubize. Dès l’entame des débats, on sentait l’Union hésitante, n’osant pas trop aller vers l’avant. Défensivement, le club saint-gillois tenait le coup avec ses trois arrières Neels, Perdichizzi et Martens. Mais offensivement, c’était beaucoup plus pauvre.