Le plogging: faire son jogging tout en ramassant les déchets

C onnaissez-vous le «plogging» , cette nouvelle tendance sportive qui consiste à faire son jogging en ramassant les déchets présents sur son chemin? Sans le savoir, Pierre Bourguignon pratique cette discipline depuis des années aux quatre coins de notre capitale. Rencontre avec ce père de famille passionné de sport et de nature.

Tout droit venu de Suède, le plogging – qui est une contraction de « plocka upp » (ramasser en suédois) et de jogging -fait des émules depuis quelques mois dans une grande partie des villes de taille moyenne ou plus importante du pays. Et ce n’est pas sans raison : derrière ce nom mystérieux se cache une discipline qui allie pratique sportive et respect de l’environnement.