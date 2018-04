Le Delhaize de la Bourse cible de la première «Plastic Attack»

Le supermarché Delhaize situé sur le boulevard Anspach était la cible d’une «Plastic Attack», ce samedi après-midi. L’événement vise à sensibiliser les chaînes de supermarché et le public à l’abus d’emballages plastiques des aliments. Les dizaines de participants ont fait leur course et une fois passé à la caisse, ils étaient invités à retirer tous les emballages plastiques superflus avant de quitter le magasin.

La première « Plastic Attack » en Belgique a eu lieu samedi après-midi au supermarché Delhaize situé sur le boulevard Anspach à Bruxelles. Cette initiative citoyenne née en Grande-Bretagne, veut dénoncer la production de déchets plastiques trop importante des emballages alimentaires et demander aux distributeurs à faire des efforts. «