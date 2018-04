Un alcootest dans le nouveau parking Miroir à Jette

Le parking souterrain de la place du Miroir est presque terminé. Il ouvrira ses portes le 15 avril au public et le 16 avril aux voitures. Ce parking compte deux nouveautés en région bruxelloises. Il propose une tarification à la minute et un alcootest.

Avant sa construction comme pendant sa construction, on en aura beaucoup entendu parler. Maintenant il est là et il ne manque plus que quelques détails à régler pour que le parking Miroir, située sous la place Reine Astrid, ouvre ses portes au public.