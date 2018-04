Koekelberg: la fête du Printemps aura lieu début mai

Comme chaque année, la commune de Koekelberg organise sa traditionnelle fête du Printemps dans le parc Elisabeth au pied de la Basilique de Koekelberg. Si à un moment donné, il y a eu des craintes concernant son déroulement à cause du chantier du tunnel Léopold II, finalement elle aura bien lieu du 4 au 6 mai. Il s’agit du plus grand événement organisé par la commune chaque année et qui plaît aux Bruxellois.

Au programme de cette version 2018, l’habituel cocktail du vendredi soir réservé aux Koekelbergeois avec un grand feu d’artifice. Le samedi 5 mai, la soirée du printemps du bourgmestre est ouvert à tout public avec un repas dès 19h. Cette année, l’animation musicale sera un concert avec les meilleurs titres des années 80.