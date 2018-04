Les pompiers de Bruxelles sont champions de football

Depuis 2012, le Siamu n’avait plus d’équipe. - D.R.

L’équipe de foot des pompiers de Bruxelles a remporté le championnat interbanques ce samedi au stade Fallon à Woluwe-Saint-Lambert. Le Siamu, n’avait plus d’équipe de football depuis 2012. L’équipe qui a été reformée il y a près d’un an ne manque pas d’ambition et espère évoluer d’ici deux saisons dans le championnat provincial.