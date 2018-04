230 malades suivent des cours à domicile à Bruxelles

L ’ASBL «L’école à l’hôpital et à la maison» (EHD) est une association qui réunit des enseignants bénévoles au service des enfants et des jeunes malades. Elle leur propose un accompagnement scolaire afin qu’ils puissent poursuivre leur scolarité tout au long de leur maladie. L’EHD compte 450 bénévoles depuis sa création en 1982. Actuellement, 230 enfants bénéficient des services de l’association à Bruxelles et dans le Brabant wallon.

Créée il y maintenant 35 ans, l’association « L’école à l’hôpital et à la maison »’ (EHD) donne des cours pour les enfants malades à l’hôpital ou directement à domicile, et ce, dès la troisième maternelle et jusqu’à l’âge de 21 ans. « L’association a vu le jour à l’époque où l’enseignement du type cinq n’existait pas encore