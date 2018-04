Anderlecht: Spajic est blessé moins gravement que craint

Anderlecht a redouté le pire pour Uros Spajic vendredi soir quand le Serbe a dû céder sa place à Josué Sa avant la demi-heure de jeu après un duel avec Chris Bedia. Mais bien que Hein Vanhaezebrouck ne se voulait pas rassurant après la rencontre, la blessure du défenseur serait moins grave que craint et le défenseur pourrait être de retour pour le match à Genk du 21 avril. Ce qui le privera tout de même des matches contre Bruges et au Standard.

« Cela fait longtemps que la situation est compliquée en défense à cause des absences. On trouvera des solutions avec les joueurs présents. Uros Spajic est important dans le jeu aérien, mais on a parfois des joueurs plus petits qui sautent haut et peuvent compenser leur plus petite taille.