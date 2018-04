Deux Bruxellois créent une serre d’intérieur connectée

Les champs nuageux deviendront plus nombreux, et un peu de pluie ou quelques averses pourront se produire principalement dans l'ouest du pays. Des bancs de brouillard pourront aussi se former dans l'ouest. Les minima se situeront entre 5 et 11 degrés.

06h 12°C 11 km/h 08h 12°C 11 km/h 10h 14°C 10 km/h 12h 16°C 14 km/h 14h 19°C 17 km/h 16h 20°C 17 km/h 18h 20°C 18 km/h 20h 18°C 17 km/h 22h 16°C 13 km/h