Anderlecht: 5e édition du parcours d’artistes

Découvrir l’atelier d’un artiste au coin de sa rue, entrer dans une galerie d’art anderlechtoise, pousser les portes de l’Académie néerlandophone, prendre une navette pour assister à des performances artistiques originales, voici ce qu’Itinérart vous propose du 20 au 29 avril prochains.

La cinquième édition d’Itinérart rassemblera plus de 100 artistes dans 30 à 40 lieux publics et privés aux quatre coins de la commune d’Anderlecht. Organisé par Escale du Nord et la Maison des Artistes, cet événement vise à promouvoir les artistes locaux et créer une passerelle entre les artistes, les lieux culturels et le public.