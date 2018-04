Etterbeek repasse devant Saint-Michel

Les champs nuageux deviendront plus nombreux, mais le temps restera généralement sec. Une averse n'est toutefois pas exclue, notamment dans l'ouest du pays. A la mer, de la brume et du brouillard pourront également se former. Vers minuit, les températures se situeront entre 8 et 16 degrés.

21h 19°C 10 km/h