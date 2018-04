Björn Engels première recrue du tout nouvel Anderlecht?

Luc Devroe, nommé vendredi dernier directeur sportif des Mauves, semble déjà plancher sur le mercato estival. D’après le Nieuwsblad, il aimerait attirer Björn Engels, le défenseur belge de l’Olympiakos.

