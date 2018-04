Métro Nord: des essais géotechniques à Evere dès la fin avril

Pour la future ligne de métro 3 entre Bordet et Albert, Beliris va réaliser des essais géotechniques pour déterminer la qualité du sol et approfondir les études.

Les résultats de ces fouilles permettront d’orienter les choix techniques des infrastructures. Les forages auront lieu rue Frans Verdonck et rue Henri Van Hamme à partir du 23 avril et jusqu’à mi-juin 2018. Ces différents forages seront phasés pour perturber le moins possible la circulation.