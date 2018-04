7 usagers sur 10 satisfaits des services de la Stib

Sept usagers de la Stib sur dix étaient satisfaits des services fournis par la Société des transports intercommunaux de Bruxelles en 2017, soit un score identique à 2016, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.

En 2017, 75% des voyageurs interrogés ont accordé une note de 7/10 ou plus. La Stib consolide ainsi la distinction obtenue pour la troisième année consécutive (7,1/10 en 2017 et en 2016 et 7/10 en 2015).