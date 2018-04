Homegrade installe à la place Quetelet à Saint-Josse

Le guichet info de Homegrade a quitté les Halles Saint-Géry à Bruxelles pour s’établir dans l’ancien observatoire d’astronomie de Saint-Josse, place Quetelet.

Homegrade est un centre de conseil et d’information sur le logement qui s’adresse à tous, locataires et propriétaires, qui désirent améliorer la qualité de leur logement. Il accompagne sur des questions pratiques, techniques, administratives, financières, etc.