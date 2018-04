Colloque sur les afroféminismes et féminismes musulmans à l’ULB

Le collectif féministe Kahina organisera les 20 et 21 avril prochains, à l’Université libre de Bruxelles (ULB), le premier colloque international sur la thématique des afroféminismes et féminismes musulmans. L’événement est soutenu par l’association Bamko et le Cercle féministe de l’ULB.

Le colloque sera centré sur l’avènement des afroféminismes et des féminismes musulmanes comme «sujets politiques» au sein des milieux féministes de France et de Belgique. A partir d’expertises croisées, issues des mondes académique, politique et militant, seront analysés les défis que ces nouveaux féminismes posent à un mouvement qui se voudrait réellement inclusif.