Les écologistes de Molenbeek veulent un parc à Sainctelette

Mi-février, un incendie ravageait un magasin de meubles et son dépôt situé aux abords de la place Sainctelette sur le territoire de Molenbeek. Si un projet de logements était déjà prévu avant l’incendie et est toujours au stade de projet entre la Région et la commune, les écologistes de Molenbeek aimerait que ce lieu devienne rapidement un parc.

« Les riverains méritent mieux qu’un parking sauvage ou un lieu de débarras. Plus de 2.000 m2 dans un quartier où le besoin de respirer est grandissant, il s’agit d’une opportunité pour y développer un projet rassembleur, alliant nature et social, avec les habitants et les associations