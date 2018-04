La Capitale fait appel à vos souvenirs de l’Expo 58

Le 17 avril 1958, l’Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles ouvrait ses portes sur le plateau du Heysel pour une durée de six mois. L’Expo58, l’événement belge le plus important de la seconde moitié du vingtième siècle, la fierté de tout un pays.

60 ans plus tard, les souvenirs sont toujours intacts pour les personnes qui ont eu la chance d’assister cet événement. Votre quotidien La Capitale reviendra sur cet événement dès le 16 avril et pendant une semaine, vous pourrez lire de nombreux articles sur cet anniversaire. L’Expo58 a attiré plus de 40 millions de visiteurs et a laissé des milliards de souvenirs.