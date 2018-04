Trop de détritus laissés dans les parcs bruxellois

Ce week-end, les Bruxellois ont pu se rendre dans les différents parcs de la capitale pour profiter du soleil. Malheureusement, de trop nombreuses personnes ont laissé leurs déchets en plan, sur l’herbe. Des incivilités dénoncées par nombre de citoyens, qui posent une fois de plus aux pouvoirs publics la question de la sensibilisation à la propreté publique.

Nous étions nombreux, ce week-end, dans les parcs de notre capitale. Ces rayons de soleil étaient plus que bienvenus, après un hiver particulièrement maussade. Hélas, ces bons moments ont entraîné des problèmes également, et ce sont les agents responsables de l’entretien et de la propreté des parcs qui ont été les premiers à déchanter, dimanche ou lundi matin.