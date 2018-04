Signalé sur les GPS, le radar tronçon n’est pas actif

Le radar-tronçon du tunnel Léopold II n’est toujours pas actif. La secrétaire d’Etat à la Sécurité routière Bianca Debaets n’a toujours pas trouvé d’accord avec les bourgmestres de Molenbeek et de Koekelberg. Malgré l’affichage à l’entrée du tunnel et le signalement des GPS, personne ne peut être verbalisé pour le moment à cause du radar-tronçon.

Il aurait dû être actif depuis plus d’un an. Mais le radar tronçon ne verbalise toujours pas dans le tunnel Léopold II. Si les caméras, l’ensemble du système et les panneaux signalisation sont bien présents, aucun accord n’a été signé entre la Région bruxelloise et les zones de polices concernées.