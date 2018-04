Schaerbeek: l’élection de miss et mister senior aura bien lieu

En l’absence de nouvelles, nous étions presque inquiets. Mais oui, l’élection de miss et mister senior Schaerbeek aura bien à nouveau lieu cette année, seulement un peu plus tard que d’habitude.

Elle se tiendra le mercredi 23 mai dans l’après-midi, à la salle Sainte-Suzanne, avec en plus un thé dansant et un repas. Réservations et paiement (25/30 euros) sur rendez-vous, à partir du 2 mai au service seniors, rue Vifquin 2. 02/240.33.63/64.