L’expo «Ocean Plastics Lab» inaugurée devant le parlement de l’UE

L’exposition internationale itinérante «Ocean Plastics Lab» s’est s’installée mardi sur l’esplanade du Parlement européen à Bruxelles. Les visiteurs pourront y découvrir où en est la recherche sur la pollution des océans, apprendre ce qu’est le gaspillage, connaître l’impact de celui-ci sur la faune et la flore des océans et finalement apprendre à contribuer eux-mêmes à endiguer le problème. Les initiateurs, dont le ministre allemand de l’Enseignement, espèrent ainsi sensibiliser les citoyens.

L’exposition propose différentes méthodes utilisées par les scientifiques du monde entier pour combattre le problème des déchets dans les mers et les océans. Les visiteurs pourront en savoir plus sur ces projets, réaliser des expériences et découvrir des initiatives scientifiques citoyennes.