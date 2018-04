L’uZinne: le nouveau lieu culturel de Molenbeek

Molenbeek se dote d’un nouveau centre culturel, l’uZinne, un espace dédié à la culture alternative qui a investi un ancien entrepôt le long du canal, et ce pour un an minimum. Ce centre éphémère, qui ouvrira ses portes au public le 14 avril, est le résultat d’une initiative lancée par plusieurs collectifs d’artistes bruxellois subsidiée en partie par la commune.

Tout le monde s’affaire pour que tout soit prêt pour le jour J. L’uZinne, un centre culturel éphémère, va ouvrir ses portes après 4 mois de travaux, ce 14 avril, quai de l’Industrie, 75, à Molenbeek. À l’origine de cette initiative se trouvent plusieurs collectifs et ASBL dont DAK (Domus Art Kunst) Sub Lab, Hey là-bas ou encore Be:pulsed. Le projet n’est pas nouveau, il déménage et s’agrandit.