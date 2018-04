Troisième montée de rang pour les Alpa Girls

Les féminines de l’Alpa Schaerbeek Woluwe n’auront pas fait long feu en D2 nationale. Avec leur succès contre la Palette Buffalo (2-8) ce week-end, les Alpa Girls ont définitivement validé leur ticket pour la Division 1 nationale. Un exploit auquel elles ne songeaient même pas en début de saison et qui révèle l’engouement croissant du tennis de table féminin au club.

« On était déjà extrêmement heureuses d’évoluer en nationale 2 », lance Justine Loncke, la sélectionneuse des féminines. En effet, les Alpa Girls avaient rejoint cette division il y a tout juste un an et ne s’attendaient pas à reproduire cet exploit cette année-ci. «