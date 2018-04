Dealers et prostituées à la vue de tous au coeur de Bruxelles

10/04 20:00 → 11/04 05:00

Ce soir et cette nuit, le temps deviendra humide et instable sur nos régions, avec pour conséquence des averses qui se développeront. Les averses les plus intenses traverseront probablement le centre et la moité nord du pays. Elles pourront être accompagnées d'orages et localement de beaucoup de pluie en peu de temps.