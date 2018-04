L’arrêté anti-alcool de la bourgmestre à Flagey évalué fin mai

Dans le cadre de l’arrêté de la bourgmestre interdisant la consommation d’alcool après minuit sur la place Flagey et les alentours ; la bourgmestre Dominique Dufourny (MR) et l’échevine du Commerce, Viviane Teitelbaum (MR) ont convié l’ensemble des établissements visés ce mardi 10 avril à la maison communale.

Cette réunion avait pour but d’instaurer un dialogue constructif avec les commerçants et répondre à l’ensemble des questions qui pourrait se poser. « Il était important de voir les commerçants du quartier afin que toutes leurs questions trouvent une réponse et que l’application de cet arrêté se fasse de la manière la plus concertée possible », a précisé Dominique Dufourny.