Volley-ball: le Sporta Evere et Woluwe unissent leurs forces

Ne dites plus Sporta Evere et Woluwe Volley; dites désormais Sporta Brussels Volley. Les deux clubs bruxellois ont effectivement décidé de fusionner et se présenteront sous le même étendard à partir de la prochaine saison. Un nouvel élan est ainsi attendu au niveau du volley-ball à l’Est de Bruxelles dans les années futures.

Neuf ans exactement après la fusion entre Espace Volley et l’Eveil Auderghem (NDLR : juin 2009), qui donnait naissance au Bruxelles Est Volley Club, deux autres formations du volley-ball bruxellois ont choisi d’unir leurs forces afin de pérenniser l’avenir sportif des clubs.