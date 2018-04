Les tickets pour la «Schtroumpf Expérience» sont en vente

La «Schtroumpf Expérience», une expo sur les célèbres petits personnages bleus de Peyo, sera présentée à Brussels Expo au Palais 4 dès le 9 juin. Les tickets sont en vente depuis ce mercredi. Nés il y a exactement 60 ans, les Schtroumpfs vont donc fêter leur anniversaire.

Pour l’occasion, les visiteurs pourront plonger dans l’univers magique de ces petits lutins bleus. Des décors plus grands que nature, des effets spectaculaires et des aventures attendent petits et grands.