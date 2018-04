Effondrement de voirie: circulation interrompue rue Vanderkindere

Mercredi, une fuite d’eau au niveau du nº 164 de la rue Vanderkindere, à Uccle, a provoqué un effondrement de voirie.

La circulation est dès lors interrompue sur le tronçon de cet axe compris entre la place Vanderkindere et la rue de la Mutualité. Les travaux de réparation, opérés par Vivaqua, sont en cours depuis ce mercredi et devraient se terminer pour ce vendredi 13 avril fin de journée au plus tard.