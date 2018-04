Migrants à Schaerbeek: les commerçants rue de Brabant ont peur

Les commerçants de la rue de Brabant observent une baisse de la fréquentation et un sentiment d’insécurité grandissant de la part de leurs clients. Au point qu’ils lancent aujourd’hui un cri d’alerte aux pouvoirs publics. Ils estiment que c’est notamment la présence nombreuse de demandeurs d’asile à la gare du Nord qui détériore au fur et à mesure la situation dans le quartier. Schaerbeek dénonce une nouvelle fois l’inaction du Fédéral.

C’est une situation complexe que l’on observe dans le quartier Nord. De plus en plus, les commerçants de la rue de Brabant craignent pour leur activité, alors que chaque jour, des dizaines de demandeurs d’asile passent, désœuvrés, leur temps dans la gare du Nord et aux alentours. «