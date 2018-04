Bruxelles: 8.000 accidents de piétons ou cyclistes en 4 ans

Les piétons et les cyclistes restent les usagers les plus vulnérables sur les routes bruxelloises. Entre 2012 et 2016, ils étaient impliqués dans plus de 8.000 accidents avec blessés. Les pouvoirs publics s’investissent néanmoins pour améliorer leur sécurité et travaillent à prévenir les comportements dangereux.

En Région bruxelloise, il y a eu 7.623 accidents avec blessés impliquant des cyclistes ou des piétons entre 2012 et 2016, indiquent les statistiques de Vias.