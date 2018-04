Écouter des concerts dans des salles de bain et WC

L’événement Bathroom singers qui se déroulera à Saint-Gilles le 27 avril prochain, vous propose de découvrir des concerts d’artistes locaux dans des lieux insolites. En effet, les performances auront lieux dans les salles de bain, douches et toilettes de différents bâtiments publics ou chez des particuliers. Cette deuxième édition de Bathroom singer, organisée en collaboration entre la commune de Saint-Gilles et Pianofabriek, proposera en plus des concerts, des expositions d’artistes bruxellois dans la quinzaine de lieux qui composent le parcours.

Bathroom singers, un événement organisé par la commune de Saint-Gilles en collaboration avec Pianofabriek, la Maison des cultures et d’autres associations locales, aura lieu pour la deuxième année consécutive ce vendredi 27 avril de 19 à 22h. « L’événement se déroule dans le cadre de Poppunt, une initiative qui vise à promouvoir la musique pop