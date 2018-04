Sécurité routière: la carte des communes les plus dangereuses

Mauvaise nouvelle pour la province de Luxembourg. Huit de ses communes sont au top 20 des agglomérations où l’on compte proportionnellement le plus d’accidents. En fait, le risque d’avoir un crash dans une petite entité isolée est souvent plus élevé que dans une grande ville, hormis Bruxelles-Ville qui se classe deuxième.

Manhay, bourgade paisible près de la Baraque Fraiture, serait-elle l’endroit le plus risqué de la Wallonie et de la Région bruxelloise pour les usagers de la route ? L’Institut Vias (ex-IBSR) a totalisé pour chaque commune l’ensemble des accidents corporels (blessés légers, graves et tués) survenu sur son territoire pendant cinq ans (2012-2016).