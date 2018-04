18 mois de prison pour le vol de 900.000 euros en pistaches

Trois personnes reconnues comme auteurs du vol de pistaches et d’amandes pour un total de 900.000 euros ont été condamnées jeudi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à des peines de prison de 18 mois et à des amendes de 3.000 euros. Les arachides provenaient de six cargaisons dérobées par un employé de l’entreprise qui les négociait. La marchandise était ensuite revendue au particulier en Espagne. L’employé indélicat a pu compter sur la complicité de sa soeur et d’une troisième personne.

L’employé travaillait au service à la clientèle et avait donc vue sur les livraisons. Début 2014, six livraisons -représentant une valeur de 900.000 euros- avaient disparu, conduisant l’entreprise à chercher à savoir ce qu’il s’était passé.