Un an de prison pour sa ceinture explosive en Spéculoos rue Neuve

La 47e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, jeudi matin, Jawad Benamar à une peine de 2 ans de prison dont un an ferme. Cet homme de 28 ans avait semé la panique rue Neuve à Bruxelles, le 21 juin 2016, en portant une fausse ceinture explosive. Il était aussi l’auteur d’une fausse alerte à la bombe le 26 mars d la même année, à Molenbeek-Saint-Jean.

La juge a prononcé une peine de 2 ans de prison, dont un an ferme et le reste avec sursis probatoire pendant 5 ans. Jawad Benamar devra notamment se soumettre à la condition de suivre un traitement psychiatrique et à celle de chercher un emploi stable.