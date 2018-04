Les travaux de réasphaltage de 5 rues ont lieu cette semaine, pour plus de sécurité sur les routes.

Rue de Bosnie, entre la rue Emile Feron et la chaussée de Forest, rue Hennebicq, rue de la Rhétorique, avenue de la Jonction entre la rue Henri Wafelaerts et l’avenue Brugmann et rue Henri Wafelaerts.