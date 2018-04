Philippe Close avec Stromae et Orelsan place du Béguinage

«La Pluie», la nouvelle chanson d’Orelsan enregistrée avec Stromae fait déjà un carton. Le chanteur français et l’artiste belge se sont, une fois de plus, associés pour réaliser ce titre et une partie du clip a été tournée à Bruxelles dans le centre-ville.

Sur la place du Béguinage, pour être précis, où dans le clip une grand-mère est d’ailleurs sur le point de s’envoler à cause du vent. Et c’est sur cette place dominée par l’église du Béguinage que le bourgmestre de la Ville, Philippe Close (PS) a rencontré les deux musiciens du moment. Et pour cause, postée ce mercredi sur la chaîne YouTube d’Orelsan, ce nouveau clip cartonne.