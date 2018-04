Le candidat MR promet 1.000 places d’école en plus à Ganshoren

Pour de nombreux candidats aux élections communales d’octobre 2018, la campagne a déjà commencé. À Ganshoren, Stéphane Obeid, tête de liste pour la liste du bourgmestre, a décidé de se présenter en vidéo sur les réseaux sociaux.Par une mise en scène, le conseiller communal MR depuis 2012 répond aux questions qu’il reçoit par SMS depuis son bureau au parlement bruxellois où il est attaché parlementaire pour les matières de Mobilité et des Travaux Publics

« Ma première priorité est l’enseignement et l’offre de place dans les écoles. On sait qu’il y a un déficit de places dans les écoles à Bruxelles. Mon objectif est chiffré à l’horizon 2024 avec la création de 1.000 places à Ganshoren pour répondre aux besoins qui se font de plus en plus sentir », annonce-t-il dans la vidéo.