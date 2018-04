Forest: le Printemps de l’Environnement du 18 au 26 avril

La 10e édition du Printemps de l’Environnement aura lieu du 18 au 26 avril sur le thème «zéro déchet» en ciblant les pratiques locales et familiales.

La commune organise cet événement depuis 2009. Durant celui-ci, la cellule environnement propose aux habitants un ensemble d’activités liées au développement durable et accessibles à toutes et tous. L’objectif : montrer qu’il est possible d’agir localement. Plus d’infos sur le site de la commune.