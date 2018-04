Nouhi, l’arme fatale du Fresh Air Jette?

De retour en Belgique, Ayoub Nouhi a annoncé qu’il finirait la saison au Fresh Air. L’occasion pour lui de «revenir à la maison» et de garder la forme!

Ayoub Nouhi, champion européen et du monde en 3X3, est de retour en Belgique. Après des séjours axés basket à Grand Canaria (Espagne) et aux États-Unis (Notre Dame) et avant de se préparer avec la sélection belge des U20, le jeune homme de 19 ans va disputer la fin de saison avec le Fresh Air, qui vise désormais les playoffs.