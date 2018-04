Un comptable de l’Ecole européenne aurait détourné 3 millions

Un ancien comptable de l’Ecole européenne à Uccle est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir détourné une somme de près de 3 millions d’euros au préjudice de l’établissement scolaire, selon une information du journal L’Echo publiée jeudi après-midi. Le dossier était fixé pour la première fois devant le tribunal ce jeudi, a appris l’agence Belga auprès d’un des conseils du prévenu, et sera débattu les 14, 15 et 16 novembre prochains.

«La 59e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a simplement établi ce jeudi un calendrier d’échange de conclusions entre les différentes parties et a fixé les débats aux 14, 15 et 16 novembre prochains», a précisé Me Charles-Edouard Huysmans, conseil du prévenu avec Me Catherine Toussaint.