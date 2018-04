Quatre zones de police séduites par le radar NK7

Les zones de police Marlow, Midi, Ouest et Montgomery ont toutes opté pour la nouvelle innovation technologique en termes de radar. Il s’agit du radar NK7, doté de la technologie infrarouge, il fonctionne sans flash et peut-être dissimulé pour plus de discrétion. Le NK7 peut contrôler la vitesse des automobilistes sur six bandes et dans les deux sens, une fonctionnalité qui s’avère très utile sur les grands axes routiers de la capitale.

À Bruxelles, quatre des six zones de police locales ont décidé de s’équiper du radar NK7, ces super-radars qui fonctionnent sans flash grâce à la technologie infrarouge.