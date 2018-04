Travaux du tram 9: les commerces ganshorenois aussi indemnisés

À l'ouest de l'Escaut, les nuages bas demeureront très nombreux et on n'exclut pas une averse locale. Ailleurs, le temps restera sec sous un ciel partagé entre éclaircies et voiles nuageux. Les températures à 12h varieront entre 11 et 15 degrés, sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest.

11h 11°C 10 km/h 13h 16°C 10 km/h 15h 19°C 15 km/h 17h 19°C 20 km/h 19h 17°C 20 km/h 21h 14°C 9 km/h