Handball: Kraainem croit plus que jamais au titre

Le 10 mars dernier était un petit événement dans la saison de LFH. Invaincu en phase régulière et programmé pour écraser la concurrence en playoffs, Amay s’incline pour la première fois de la saison contre Kraainem. Avec cette victoire, les Bruxellois se replacent dans la course aux playoffs et valident la semaine suivante leur montée en disposant du WASH.